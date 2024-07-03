Apple собралась продать 100 миллионов новых iPhone

Американская корпорация Apple запланировала продать рекордное количество новых iPhone. Об этом сообщает китайское издание CTEE.

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По информации источников, компания заказала 90-100 миллионов новых процессоров у тайваньского партнера TSMC. Из этих данных следует, что Apple намерена продать до 100 миллионов новых смартфонов серии iPhone 16.

В корпорации полагают, что смогут продать столько девайсов, так как верят в популярность серии. Для сравнения, в 2023 году Apple заказывала у партнеров от 80 до 90 миллионов единиц чипов. В том числе, спрос на устройства должен быть повышенным из-за функций искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, которые будут поддерживать новые девайсы.

Все новые смартфоны будут работать на процессорах A18. Скорее всего, базовые модели получат стандартную версию чипа, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — продвинутую версию A18 Pro. При этом все аппараты нового поколения выйдут минимум с 8 гигабайтами оперативной памяти. Это обусловлено техническими требованиями нейросети Apple Intelligence.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple будет предоставлять некоторые функции искусственного интеллекта (ИИ) за деньги. Вероятно, опции окажутся частью платной подписки iCloud+.