Какие опасности ждут космонавтов на Марсе?

Человечество все ближе к пилотируемой миссии на Марс, но этот подвиг обещает быть крайне опасным. Портал bigthink.com рассказал, с какими рисками столкнутся первые обитатели будущей марсианской базы.

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Недостаток пищи

NASA планирует завозить большую часть провианта для марсианских миссий. Либо запасы еды полетят вместе с космонавтами, либо прибудут на базу до них. Однако агентство также надеется дополнить резерв полуфабрикатов свежей пищей — это поможет снизить затраты на логистику и разнообразить диету персонала.

Проблема в том, что на Марсе нет ничего съедобного. Самое очевидное решение — это выращивание овощей, тем более что на планете найдется вода и углекислый газ. Но окружение нельзя назвать идеальным для садоводства. На Марсе не хватает солнечного света, да и почва совсем не похожа на земную. NASA не считает, что задача совсем невозможная, но она определенно будет не самой простой.

Низкая гравитация

Гравитация на Марсе составляет всего треть от силы притяжения на Земле, и длительное пребывание в микрогравитации может вызвать проблемы со здоровьем. От значительной потери прочности костей до атрофии мышц и ухудшения зрения. И это при условии, что, на самом деле, никто не знает, каким будет реальный вред для здоровья спустя два или три года на марсианской базе.

NASA активно ищет способы противостоять этим последствиям. Скорее всего, важнейшей мерой предосторожности станут физические упражнения: экипаж на борту МКС ежедневно тратит на зарядку два часа в день, чтобы замедлить атрофию мышц. Но даже в этом случае они все равно ощутимо слабеют, так что, возможно, космонавтам понадобится что-то посерьезнее беговой дорожки.

Космическая радиация

Магнитосфера Земли надежно защищает людей от солнечной и космической радиации, а также предотвращает эрозию атмосферы. Марс же не может предложить никакой защиты — а это значит, что человек на марсианской базе подвержен повышенному риску возникновения рака и прочих недугов.

Опасность радиации хорошо известна специалистам: она уже давно считается одним из самых важных рисков. На МКС космонавты получают в 100 раз больше радиации, чем на Земле — из-за этого многие космические агентства ограничивают максимальный срок таких «командировок». Но марсианской базе все равно потребуется надежная защита от радиации, не говоря уже о личных средствах безопасности для сотрудников: от специальных жилетов до особого солнцезащитного крема.

Отсутствие жидкой воды

Людям на Марсе вода понадобится для готовки еды, выращивания овощей, личной гигиены и заправки ракет перед обратным путешествием. Проблема в том, что на планете нет жидкой воды. Захватить ее с собой тоже не получится — она слишком тяжелая и несжимаемая.

Есть и хорошие новости. На самом деле, на пыльном и сухом Марсе достаточно много воды, просто она содержится в форме льда и залегает преимущественно под землей на полюсах. Нюанс в том, что температуры на полюсах Марса слишком холодные для людей. Поэтому NASA занимается созданием карты подземных залежей льда, чтобы выбрать наиболее выгодную точку для строительства базы.

Мертвая атмосфера

Марс имеет очень тонкую атмосферу, которая на 96% состоит из углекислого газа; доля кислорода составляет всего 0,16%. Атмосфера Земли в 100 раз толще, и процент кислорода в ней гораздо выше — 20%. На Марсе физически невозможно дышать, из-за чего космонавтам придется брать запасы кислорода с собой и перерабатывать его примерно так же, как на МКС. Однако стоимость логистики будет огромной.

В то же время, это решаемая проблема. Углекислый газ состоит из одной молекулы углерода и двух молекул кислорода, так что на Марсе есть кислород. Надо лишь сообразить, как его можно изъять из углекислого газа. NASA разработала для этой задачи MOXIE — аппарат размером с тостер, который расщепляет газ при помощи электричества. Он успешно прошел испытания на Марсе в 2021 году, но теперь его нужно масштабировать для работы в формате целой базы.