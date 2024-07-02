Первый пациент Neuralink стал профи в играх благодаря чипированию

Ноланд Арбо стал первым пациентом, которому был имплантирован чип, созданный компанией Илона Маска Neuralink.

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На днях в беседе с подкастером Джо Роганом мужчина похвастался своими навыками в видеоиграх. По словам Арбо, чип Neuralink даёт ему значительные преимущества по сравнению с обычными игроками.

Мужчина 29 лет потерял контроль над своими конечностями после несчастного случая, произошедшего во время дайвинга 8 лет назад. Благодаря устройству размером с круглую батарейку, имплантированному в его мозг, Ноланд обрёл способность перемещать курсор компьютера силой мысли.

Данная технология не лишена опасностей, но она также может оказать положительное влияние на жизнь таких людей, как Арбо, предоставив им новые способы жить полноценной и независимой жизнью.

«По сути, у меня в голове есть aimbot», – сказал он подкастеру, имея в виду ботов, которые автоматически наводятся на своих противников в видеоиграх, давая игрокам-читерам, казалось бы, сверхчеловеческие рефлексы.



Арбо утверждает, что курсор иногда начинает движение ещё до того, как он об этом думает. Поэтому мужчина считает несправедливым играть с обычными игроками, а для таких, как он должны быть другие лиги. Хотя такие игры, как Call of Duty, на данный момент не доступны пациенту Neuralink», он успешно играл во множество других игр, включая Civilization VI и Mario Kart: «Думаю, в ближайшие несколько лет я смогу играть во все, во что играют другие.»

Во время беседы с Роганом Ноланд Арбо также размышлял о недостатках наличия в его мозгу чипа. На вопрос, можно ли взломать чип в его мозгу, мужчина ответил, что такая вероятность есть, но смысла в этом нет.