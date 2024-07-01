«Яндекс пэй» стал начислять 100% кешбека из-за сбоя

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что из-за ошибки пользователи цифровой карты «Пэй» стали получать 100% кешбека за покупки в категории «Супермаркеты». Об этом пишет ТАСС.

В данный момент специалисты пытаются устранить возникшую проблему. При этом причину некорректного начисления уже обнаружили — ей стала ошибка, возникающая при выборе определенных категорий кешбека.

«Мы выяснили причину некорректного начисления кешбэка части пользователей — это происходит при выборе определенного набора категорий. Наши специалисты занимаются ее устранением», — рассказали в пресс-службе.



В «Яндексе» также добавили, что компания не будет аннулировать кешбек, который пользователи уже получили из-за ошибки.

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