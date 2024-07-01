Китай отправит миссию к квазиспутнику Земли

В мае 2025 года Китай планирует отправить миссию к астероиду (469219) Камоалева, являющемуся одним из квазиспутников Земли. Об этом сообщает газета China Daily.

В планах миссии Tianwen-2 планируется провести забор образцов грунта с астероида, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты. Также ученые надеются выяснить, является ли Камоалева осколком Луны.

Ожидаемая продолжительность миссии — 2,5 года.

После сброса на Землю капсулы с астероидными образцами станция Tianwen-2 направится к комете 311P/PANSTARRS.

25 июня Китай впервые в истории человечества доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Капсула Chang’e-6 с грунтом китайской автоматической межпланетной станции Chang’e-6 успешно приземлилась на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.