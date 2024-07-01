В Индии разработали взрывчатку в два раза мощнее тротила
В Индии удалось разработать новое взрывчатое вещество SEBEX 2. Ему уступает даже стандартный тринитротолуол (тротил), который является одним из наиболее мощных неядерных взрывчатых веществ, передает The Times of India.
По словам официальных лиц, благодаря такой новинке эффективность используемого оружия и боеприпасов значительно повысится.
Разработчиком выступает компания Economic Explosives Limited (EEL). Взрывчатка была создана в рамках инициативы «Сделай в Индии». В ней используется окоген, который повысит летальность боеголовок, авиабомб, артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Сейчас компания разрабатывает еще один вариант бомбы с взрывной мощностью, которая превышает тротиловую мощность в 2,3 раза.
Ранее сообщалось, что российские разработчики представили одноразовый дрон «Воган-9СП» для перехвата беспилотников противника с помощью подрыва собственной боевой части.