В Индии разработали взрывчатку в два раза мощнее тротила

В Индии удалось разработать новое взрывчатое вещество SEBEX 2. Ему уступает даже стандартный тринитротолуол (тротил), который является одним из наиболее мощных неядерных взрывчатых веществ, передает The Times of India.

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По словам официальных лиц, благодаря такой новинке эффективность используемого оружия и боеприпасов значительно повысится.

Разработчиком выступает компания Economic Explosives Limited (EEL). Взрывчатка была создана в рамках инициативы «Сделай в Индии». В ней используется окоген, который повысит летальность боеголовок, авиабомб, артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Сейчас компания разрабатывает еще один вариант бомбы с взрывной мощностью, которая превышает тротиловую мощность в 2,3 раза.

Ранее сообщалось, что российские разработчики представили одноразовый дрон «Воган-9СП» для перехвата беспилотников противника с помощью подрыва собственной боевой части.