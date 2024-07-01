В России собрались делать чипы 20-летней давности

Российская компания «Микрон» начнет серийный выпуск микросхем по топологии 65 нанометров в 2028 году, такой срок содержится в утвержденном плане по развитию электроники и микроэлектроники в стране до 2030 года. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительству, пишет «Коммерсантъ».

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В настоящее время производитель выпускает полупроводники по технологии 180-90 нанометров, которая позволяет делать чипы для транспортных карт, оборудования интернета вещей и отдельную номенклатуру процессоров общего назначения.

Ведущие мировые производители полупроводников, например TSMC, освоили топологию 2 нанометра и ниже, а на топологии 65 нанометров выпускали продукцию уже в середине 2000-х годов.

Таким образом, к 2028 году «Микрон» станет производить чипы 20-летней давности. Компания пыталась освоить выпуск таких чипов еще в 2011 году. Партнером для этой задачи был выбран франко-итальянский производитель компонентов STmicroelectronics. Он должен был скопировать свое производство на фабрике в России, но после 2014 года сотрудничество прекратилось. При этом в 2015 году владелец ГК «Элемент» (головная компания «Микрона») Владимир Евтушенков попытался добиться от властей выделения кредита в размере 25 миллиардов рублей для выпуска чипов с топологией 28 нанометров.

Эксперты отмечают, что освоенная топология 65 нанометров найдет применение. Она закрывает потребности рынка в микроконтроллерах, может использоваться в персональных компьютерах, а до 10-15 процентов автомобильной микроэлектроники используют такие чипы.

Впрочем, директор консорциума автомобильных приборов Дмитрий Корначев считает, что российские чипы будут дороже китайских такого же уровня даже в случае серийного производства. Однако, добавляет он, государственные субсидии и требования импортозамещения все равно сделают их производство выгодным.

В производителе электроники Fplus указали, что выпуск процессоров на 65 нанометров не закроет потребности в чипах для сложной техники. Кроме того, трудностью для «Микрона» из-за санкций станет доставка оборудования для литографии, так как в России его тоже нет. Гендиректор производителя «Бештау» Олег Осипов также заметил, что для серийного выпуска чипов по технологии 65 нанометров нужен квалифицированный персонал, а в России с ним наблюдаются серьезные трудности.

Ранее сообщалось, что Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила нового главу Минпромторга Антона Алиханова о поддержке в вопросе льгот и субсидий. Ранее, когда ведомство возглавлял Денис Мантуров, их выдачу остановили для проверки эффективности расходования средств.