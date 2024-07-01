ZTE Axon A41 стал самым дешевым смартфоном на Snapdragon 870

ZTE Axon A41, который был выпущен в 2022 году, подешевел в 4 раза. Если изначально гаджет стоил $605, то сейчас смартфон продаётся всего за $137.

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Напомним, ZTE Axon A41 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2400 пикселей, процессором Snapdragon 870 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти.

Есть аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддерживается технология быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Тем не менее девайс не поддерживает новейшие версии ОС Android. Стоит отметить, что ZTE Axon A41 доступен только на китайском рынке.