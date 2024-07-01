Наши коллеги из The Verge назвали лучшие Android-смартфоны лета 2024 года.

Так, Samsung Galaxy S24+ назван лучшим Android-смартфоном в целом. Устройство оснащено 6.7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц.

Процессор — Snapdragon 8 Gen 3, в некоторых странах Exynos 2400. Батарея — 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт и беспроводной 15 Вт. Камеры: 50 Мп, 10 Мп и 12 Мп, с 3-кратным оптическим зумом. Защита IP68.

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется большим 6.8-дюймовым AMOLED-экраном, титановой рамой и поддержкой стилуса S-Pen.

Камеры: основная 200-мегапиксельная с OIS, 50-мегапиксельный телевик с 5-кратным зумом, 10-мегапиксельный телевик с 3-кратным зумом, 12-мегапиксельный ширик и 12-мегапиксельная фронталка. Процессор Snapdragon 8 Gen 3, батарея 5000 мАч, зарядка 45 Вт и 15 Вт.

OnePlus 12 — китайский флагман с 6.82-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, разрешением 1440p, частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.

Чип Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗУ в топовой конфигурации. Батарея 5400 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Камеры: 50 Мп основная с OIS, 64 Мп телевик 3x с OIS, 48 Мп ширик и 32 Мп фронталка. Защита IP65.

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Не забыли в издании и о детище Google. Pixel 8 Pro также отметили, упомянув его LTPO OLED-экран на 6.7 дюйма с частотой 120 Гц, чип Tensor G3, батарею 5050 мАч, проводную зарядку 30 Вт, беспроводную — 23 Вт.

Камеры: основная 50 Мп с OIS, 48 Мп телевик 5x, сверхширик 48 Мп и фронталка 10,5 Мп. Защита IP68.

И два «замыкающих» общий список: Samsung Galaxy Z Fold 5 и Nothing Phone (2). Кроме того, The Verge отметили Samsung Galaxy Z Flip 5, OnePlus Open и Google Pixel 8a как достойные устройства.