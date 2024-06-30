WhatsApp перестанет работать на десятках моделей смартфонов

В 2024 году из списка поддерживаемых WhatsApp смартфонов вычеркнут 35 моделей, в том числе устройства Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG, Apple. Об этом пишет портал Gizchina.

Эксперты пояснили, что многие владельцы все еще используют смартфоны, выпущенные 5-10 лет назад.

Ранее компания-владелец мессенджера Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) поддерживала эти устройства, но в этом году приняла решение сосредоточиться на новых моделях и обновленном программном обеспечении.

По данным портала, обновления не будут получать гаджеты с версиями ниже, чем Android 5.0 и iOS 12.

Названы пять лучших и недорогих смартфонов, которые советуют купить в 2024 году

В перечень попали, в частности, Galaxy Express 2, Wiko Cink Five, Galaxy Grand, iPhone 6S Plus, ZTE UMi X2, iPhone 6S, Sony Xperia Z1, Optimus G Pro, Optimus L7.

*Признана в России экстремистской и запрещена.