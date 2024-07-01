Sony откажется от легендарного формата дисков Blu-Ray

Sony Group планирует уволить более 250 сотрудников на своем крупнейшем заводе по производству оптических дисков в Японии, включая Blu-Ray.

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Завод, расположенный на северо-востоке страны, вмещает 670 работников. Компания предложит им досрочный выход на пенсию, сообщает издание The Mainichi.

Эти изменения связаны с резким ростом популярности стриминговых сервисов и спадом спроса на физические носители, такие как DVD и Blu-Ray.

В то время как продажи виниловых пластинок продолжают увеличиваться, интерес к оптическим дискам падает.

По информации The Mainichi, Sony намерена полностью прекратить их производство в будущем. Процесс будет поэтапным и также затронет игры на Blu-Ray. Однако в актуальном игровом поколении (к которому относится PlayStation 5) такие изменения пока не ожидаются.