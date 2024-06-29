Недавно открытый астероид размером с пирамиду Хеопса пролетел вплотную к Земле

Недавно обнаруженный астероид 2024 МК пролетел мимо Земли в субботу, 29 июня. Космическая скала сблизилась с нашей планетой на 295 тыс. километров, что составляет три четверти дистанции между Луной и Землей. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

© Addy Graham/University of Arizona

МК 2024 впервые заметили астрономы из ЮАР 16 июня 2024 года.

Как уточнили в американском космическом агентстве, 2024 МК летел со скоростью 34 тыс. километров в час. Размеры объекта составляют 146 метров, что примерно соответствует высоте 40-этажного здания или пирамиды Хеопса в Египте.

Хотя вероятность столкновения Земли с 2024 МК оценивалась как нулевая, в NASA внесли астероид в список потенциальных угроз из-за его больших размеров и нестабильной орбиты.

По словам специалистов, после сближения с Землей камень отправится к поясу астероидов между Марсом и Юпитером, и не вернется к Земле до 2037 года.

Согласно расчетам NASA, сегодня не известно ни одного астероида, который представлял бы угрозу для нашей планеты по крайней мере в течение следующих 100 лет.