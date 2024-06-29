Samsung Galaxy S25 станет самым тонким смартфоном в линейке

Инсайдер ICE UNIVERSE поделился в соцсети X (ранее Twitter) свежими подробностями грудущей линейки смартфонов Samsung Galaxy S25. Согласно данным информатора, новинка получит корпус с закруглёнными углами — по дизайну устройства будут напоминать Galaxy Note7.

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Ко всему прочему, инсайдер заявил, что Samsung Galaxy S25 Ultra станет самым тонким смартфоном в линейке Galaxy Ultra. Толщина корпуса девайса составит всего 8,4 мм. Для сравнения, в S21, 22 и 23 Ultra данный показатель был равен 8,9 мм, а в S24 Ultra — 8,6 мм.

Также в начале мая журналитсы рассказали, что в предстоящей линейке появится ИИ-аккумулятор. Подобное нововведение позволит увеличить автономность смартфонов на 5-10%

Презентация Galaxy S25 должна состояться не раньше января 2025 года.