Microsoft предупредила клиентов о краже их переписок русскими хакерами

В начале года российских хакеров обвинили во взломе и проникновении во внутренние IT-системы Microsoft. Теперь компания заявила, что группировка Midnight Blizzard получила доступ к почтовым сообщениям сотрудников, включая переписки с клиентами, сообщает Reuters.

Раскрытие новой информации подчеркивает масштаб инцидента и происходит на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов за безопасностью программного обеспечения Microsoft. В компании также отметили, что хакеры также атаковали исследователей в сфере информационной безопасности, которые вели расследование этого инцидента.

По словам представителя Microsoft, компания уведомила клиентов, которые переписывались с сотрудниками Microsoft, чьи корпоративные учетные записи электронной почты были взломаны. Количество потенциальных жертв при этом не уточняется.

В январе Microsoft заявила, что хакерская группировка Midnight Blizzard, которую связывают с Россией, получила доступ к «небольшому проценту» корпоративных учетных записей электронной почты. Четыре месяца спустя компания сообщила, что хакеры продолжают попытки взлома.

Ранее сообщалось, что защитная пленка для смартфона может привести к его поломке.