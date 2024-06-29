VR-шлем Apple Vision Pro впервые вышел за пределами США

Apple начала продажи своей гарнитуры Vision Pro в Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре. Это первый случай, когда устройство стоимостью 3 499 долларов стало доступно за пределами США, где оно продается с февраля и где продажи замедлились за последние пять месяцев.

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Дебют Vision Pro в Великобритании и Канаде намечен на 12 июля, а также одновременный запуск в Австралии, Франции и Германии. Такими поэтапными релизами, компания хочет возродить интерес к гарнитуре.

Отзывы были неоднозначными: многие пользователи были впечатлены аппаратным обеспечением и технологиями, но высказывали опасения по поводу практической функциональности, интуитивности управления с помощью жестов, а также общего комфорта и веса устройства.

Apple анонсировала ОС visionOS 2 во время WWDC в начале этого месяца. В этом обновлении появилось переработанное приложение "Фото" с поддержкой SharePlay, возможность преобразования двумерных фотографий в пространственные и не только.