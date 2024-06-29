В Египте нашли «Город мертвых»

При раскопках в Египте найден древний «Город мертвых» с десятками гробниц, в которых находятся мумифицированные останки. Об этом сообщает Daily Mail.

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Команда археологов недавно обнаружила в Асуане множество гробниц, которые повторно использовались в течение 900 лет. В каждой гробнице находилось от 30 до 40 мумий, часто это были семьи. Ученые полагают, что они умерли от инфекционных заболеваний.

Патриция Пьячентини, археолог Миланского университета, рассказала, что площадь захоронения составляет почти 270 000 футов. На холме рядом с современным мавзолеем Ага Хана III расположено до 10 террас древних гробниц, расположенных слоями.

«Это была действительно впечатляющая находка, уникальная для Египта. Люди, которые когда-то жили в Асуане, покрыли холм гробницами. Это своего рода Город мертвых», — сказала Пьячентини.



По ее словам, исследования показали, что некоторые из скончавшихся страдали от инфекционных заболеваний, также у них имелись заболевания костей.

В могилах нашли керамику и деревянные предметы.

Город Асуан был важной торговой точкой в древности, он был основан более 4500 лет назад.