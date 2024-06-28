Замену аккумулятора iPhone упростят

Корпорация Apple упростит процесс замены батареи iPhone. Об этом сообщает издание The Information.

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В настоящий момент аккумулятор смартфона Apple обернут в фольгу и приклеен к внутренней стороне устройства. По информации источников, в компании придумали, как упростить его обслуживание и ремонт. В том числе, Apple пойдет на такой шаг из-за требований Евросоюза (ЕС), согласно которым к 2025 году все продаваемые смартфоны должны иметь обслуживаемые батареи.

По словам знакомых с планами корпорации источников, фольгу в конструкции аккумуляторов заменят на металл. Для того, чтобы извлечь батарею из шасси телефона, придется лишь подать на нее небольшой электрический разряд.

При этом правильно обслужить аккумулятор все равно смогут далеко не все владельцы iPhone. Пользователям по-прежнему придется снимать переднюю панель гаджета, удалять винты и клей.

«Клей — это проклятие современных ремонтных мастерских, и любые процессы, которые помогут убрать клей, приветствуются», — прокомментировал слухи руководитель проекта по ремонту гаджетов iFixit Кайл Винс.



По словам Винса, идея замена батареи с помощью подачи электрического разряда кажется ему жизнеспособной.

В августе 2023 года представители корпорации Apple оценили возможность появления iPhone со съемным аккумулятором. По словам топ-менеджера компании Джона Тернуса, клиент без опыта может навредить себе или смартфону, пытаясь заменить батарею.