ИИ-генератор видео Google Vids стал доступен в Workspace Labs

Google рассказала недавно о Google Vids, ИИ-приложении для создания видео, теперь оно доступно для тестирования в Workspace Labs. Позиционируемый как важнейшее дополнение к Google Workspace наряду с Documents, Sheets и Slides, Google Vids призван "упростить создание видео в профессиональной среде".

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Google Vids позволяет пользователям создавать различные видеоролики, такие как отчеты о работе команды, объявления и учебные материалы. Пользователи начинают процесс с запроса, в который уточняется цель, целевая аудитория и желаемая продолжительность видео. Интеграция с Google Диском позволяет без труда включать в видео соответствующие документы.

После отправки Google Vids генерирует раскадровку, которую пользователи могут настраивать, переставляя, удаляя или добавляя пункты контента. Платформа предлагает выбор из различных стилей и включает в себя стоковые видео, изображения и фоновую музыку. Пользователи могут дополнительно персонализировать свои видеоролики с помощью видеоредактора с возможностью записи закадрового голоса или использования сгенерированных голосов.

В настоящее время Google Vids доступен лишь участникам программы Workspace Labs.