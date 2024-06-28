В России представили новый аналог YouTube

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис "Платформа", который позиционируется как аналог видеохостинга YouTube. Презентация проходит в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий, передает корреспондент ТАСС.

В России уже есть сервисы, которые можно назвать заменой американской платформы - это, например, RuTube и "VK Видео". Новый сервис предлагает интерфейс и функционал, приближенные к YouTube.

На платформе сделали систему рекомендаций и инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Видеоролики доступны вплоть до 4К - с субтитрами, в системе которых есть распознавание русского и английского языков. По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, в настоящее время "Платформа" может выдерживать 240 тыс. запросов в секунду.

В сервисе будет формат коротких видеороликов, который противопоставляется формату Shorts на YouTube. Система модерации тоже есть - ограничениям подвергается контент, нарушающий российское законодательство и контент с антироссийской риторикой.

Rteam - российская IT-компания - разработчик программных решений.