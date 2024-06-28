Сидячая работа навредила древнеегипетским писцам

Археологи проанализировали скелеты древнеегипетских писцов III тысячелетия до нашей эры. Ученые обнаружили ряд характерных повреждений скелета и суставов, вызванных постоянной сидячей работой. Например, у писцов были проблемы с позвоночником, коленями и большими пальцами. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Писцы в Древнем Египте были привилегированным классом общества. Они занимались обучением, счетоводством, переводами, литературой, работали на государственной службе, а также записывали и переписывали тексты. Очевидно, что подобную работу чаще всего приходилось делать сидя. Теперь ученые решили выяснить, повлияла ли сидячая работа на организмы писцов.

Исследователи проанализировали останки 69 взрослых мужчин, которые были похоронены в некрополе в Абусире, Египет, между 2700 и 2180 годами до нашей эры. 30 мужчин из выборки были писцами.

Ученые обнаружили у писцов дегенеративные изменения суставов и костей, которые встречались у них чаще, чем у мужчин других профессий. Дефекты исследователи наблюдали в суставах, соединяющих нижнюю челюсть с черепом, а также в правой ключице, верхней части правой плечевой кости, пястной кости большого пальца правой руки, нижней части бедра и по всему позвоночнику, но особенно в его верхней части. Также у писцов часто встречались углубления на обеих коленных чашечках и уплощенная поверхность кости в нижней части правой лодыжки.

Вероятно, эти изменения вызваны позой — писцы длительное время сидели со скрещенными ногами, наклоненной вперед головой и согнутым позвоночником. Дефекты в коленях, бедрах и лодыжках указывают на то, что писцы также могли сидеть, поставив левую ногу на колени или на корточках. В подобных позах писцы изображались в египетском искусстве.

Дегенерация челюстных суставов могла возникнуть из-за того, что писцы жевали концы стеблей камыша. Так они делали себе аналоги перьев для письма. Проблемы с большим пальцем, вероятно, вызваны необходимостью постоянно держать пишущую «ручку».

По словам ученых, новые данные помогут лучше понять жизнь писцов в Древнем Египте.