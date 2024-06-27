Компания Yadro выпустит планшет на собственном процессоре

Завод по производству вычислительной техники Yadro, входящий в состав «ИКС Холдинг», объявил о планах выпустить планшет на основе собственного процессора с архитектурой RISC-V в 2025 году. Это, как пишут «Ведомости», было объявлено генеральным директором «Ядро клиентские системы» Дмитрием Черкасовым во время конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя».

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Черкасов заявил, что они уже получили первый прототип собственного процессора на архитектуре RISC-V, которая независима от Intel и ARM. Он также добавил, что первый прототип планшета на собственном процессоре должен появиться в следующем году.

Речь идет о планшете Kvadra_T, который сейчас выпускается на чипе с архитектурой, лицензируемой британской компанией ARM. Yadro начала розничные продажи этого планшета в этом году. Компания представила Kvadra_T на выставке ЦИПР в мае 2023 года. Планшет поставляется с операционной системой (ОС) kvadraOS на базе Android Open Source Project (AOSP), поддерживаемого и разрабатываемого корпорацией Google. Планшет продается по цене около 40 тыс. рублей.

Архитектура RISC-V разрабатывается с 2010 года и отличается от ARM тем, что она бесплатна и имеет открытый исходный код, что быстро увеличивает ее популярность. Поддержкой и развитием архитектуры занимается некоммерческая организация RISC-V International, в которую входит более 1000 членов из 50 стран. Например, разработкой своего процессора на RISC-V занимается входящая в китайскую Alibaba Group компания T-Head.