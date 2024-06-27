Австралийских лягушек решили спасать от вымирания с помощью «саун». План разработали ученые из Университета Маккуори.

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Амфибии считаются одним из наиболее уязвимых классов живых существ. Лягушкам угрожают не только изменения климата и окружающей среды, но и патогенный грибок Batrachochytrium dendrobatidis. Его выявили на нескольких континентах. Только в Австралии из-за него вымерли шесть видов, а многие другие оказались на грани исчезновения.

Ученые провели исследования и установили, что грибок плохо переносит высокую температуру. В чашке Петри он погибает при нагреве в 28 градусов Цельсия. Летом грибок не угрожает амфибиям, но в зимние месяцы снова начинает распространяться.

Ученые построили для лягушек вида Litoria aurea (золотистая квакша) небольшие «сауны». Они использовали теплицы из ПВХ, кирпичи, глиняные горшки, гравий и искусственные растения. Объекты разместили в дикой природе и оставили под естественным нагревом солнечных лучей.

Наблюдения показали, что лягушки селились в этих укрытиях и остались неуязвимыми для грибка. Более того, у них появился иммунитет, который позволит им в будущем избегать заражения.

Ученые отметили, что если таким образом удастся спасти хотя бы несколько видов лягушек, это станет самой большой победой над патогенным грибком с момента его обнаружения, сообщает Nature.

Ранее в джунглях Амазонки нашли лягушек, кричащих на ультразвуке. Их диапазон составлял от 7 до 44 кГц.