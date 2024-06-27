Сбер представил обновленную платформу GitVerse

Платформа Сбера для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление, сообщил на GigaConf 2024 Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

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Пользователям платформы стали доступны новые востребованные функции.

Удобный таск-трекер для командной работы позволяет эффективно управлять работой над проектами, повысить прозрачность процессов, а также организовать работу на основе гибких методологий, таких как kanban.

С помощью AI-ассистента GigaCode теперь можно в два клика провести аналитику кода и оценить трудозатраты на его создание. Также появилась возможность хранить на платформе цифровые артефакты.

«Мы постоянно опираемся на потребности разработчиков и добавляем необходимые инструменты, чтобы вести разработку было еще проще и быстрее», — отметил Белевцев.



По его словам, расширение функционала GitVerse происходило с использованием продуктов корпоративного уровня от СберТеха, которые уже доказали свою эффективность в масштабах Сбера.