Как дешевое освещение изменило цивилизацию

Домашнее освещение и уличные фонари не всегда были такими же повсеместно доступными, как сейчас. До этой точки человечеству пришлось пройти довольно долгий (и дорогостоящий) путь. Портал bigthink.com рассказал о том, как люди переходили от одного источника освещения к другому.

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Сегодня дом, освещенный свечами, может показаться признаком бедности, но в XIV веке такое жилище было символом хорошего достатка. Качественные свечи, изготовленные из пчелиного воска, обеспечивали наилучший свет, но их производство требовало дорогих материалов и редких ремесленных навыков. Из-за этого свечи были по карману лишь самым состоятельным людям.

Дороговизна искусственного освещения была, прежде всего, технической проблемой. На яркий, бездымный источник света был большой спрос, но никто не мог предложить технологию, которая позволяла бы изготовлять его дешево и крупными партиями. Причем эта проблема была актуальна на протяжении тысячелетий: до индустриализации свет всегда был тусклым, болезненно дорогим и опасным.

Появление ворвани проложило дорогу для первого источника света, который соответствовал требованиям рынка. А именно, масштабируемость производства, надежность, гибкость и портативность. Ворвань горела стабильно и могла перемещаться по комнатам при помощи лампы. Правда, несмотря на избыток китов, сбор, обработка и перевозка ресурса стоили дорого. В 1850 году четыре литра ворвани стоили столько же, сколько среднестатистический человек зарабатывал за половину рабочей недели.

Однако ворвань была не единственным доступным топливом. В начале XIX века в отдельных частях Европы и Америки также пользовались газовым освещением. Оно не было широко популярным: установка газопровода обходилась дорого и была достаточно опасным делом, не говоря уже о токсичных испарениях. Состоятельные люди могли позволить себе газ, но презирали его, а беднякам он был не по карману. Поэтому газовое освещение стало нишей фабрик, крупных помещений и городских улиц.

Лампы на газе были по меньшей мере в 20 раз ярче всего, что существовало прежде. По сути, они стали первым более-менее современным источником фонового освещения, и к середине XIX века газовый свет появился во многих крупных городах. Конечно, при условии, что жители могли позволить себе такую роскошь.

Постепенно Индустриальная революция набирала обороты, и спрос на освещение возрастал — как и давление на сокращающуюся популяцию китов. Однако их жизнь облегчил керосин: побочный продукт производства газа, найденный канадцем Авраамом Геснером. Он стоил дешевле любого другого источника света, но при этом обеспечивал ярчайший свет без каких-либо посторонних запахов или угрозы экологии.

Наконец, последним шагом к демократизации освещения стал переход на электричество. В 1880-х Томас Эдисон начал рекламировать первые коммерческие лампочки, после чего рыночные силы и инновации сделали искусственное освещение в разы более надежным, безопасным и доступным.