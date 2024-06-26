Европа подтвердила ежегодное субсидирование Ariane 6

Перспективная ракета Ariane 6 потребует ежегодных субсидий от 290 до 340 миллионов евро.

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Об этом в интервью SpaceNews Европейского космического агентства (ЕКА) по космическому транспорту Тони Толкер-Нильсен.

«Окончательная сумма будет определена после проверки затрат отрасли и поставщиков, а также доходов от контрактов, подписанных [пусковым оператором] Arianespace. В любом случае для достижения эксплуатационного баланса новой ракеты нам понадобится не более 340 миллионов евро», — сказал чиновник.



Толкер-Нильсен подтвердил намерение ЕКА сделать Ariane 6 более выгодной, чем ее предшественница Ariane 5.

«Мы работаем над достижением цели в 40 процентов, поставленной в 2014 году, и добьемся ее. В 2022 и 2023 годах Европа страдала от высокой инфляции, но сейчас она замедляется. Мы попросили коммерческого оператора Arianespace, аэрокосмическую компанию ArianeGroup и поставщиков еще больше снизить затраты. Это уже идет, но мы не хотим, чтобы европейская промышленность тоже теряла деньги», — сказал директор ЕКА по космическому транспорту.



По его словам, носитель Ariane 4, предшествующий Ariane 5, был невероятно прибыльным, поскольку не имел конкурентов на коммерческом рынке, тогда как последнему все равно требовалась небольшая финансовая поддержка.

Ранее генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер на авиасалоне ILA Berlin Air Show, который проходил в Берлине с 5 по 9 июня, заявил, что первый запуск европейской ракеты Ariane 6 состоится 9 июля.

В ноябре 2023-го газета Les Echos сообщила, что профильные министры входящих в ЕКА государств договорились просубсидировать запуски Ariane 6 на сумму от 290 до 340 миллионов евро. Благодаря дополнительному финансированию повышается конкурентоспособность перспективной ракеты на международном рынке. Согласно достигнутой французским, итальянским и немецким министрами договоренности, будут поддержаны с 16-го по 42-й старты Ariane 6.