Motorola представила трекер Moto Tag

Помимо смартфона Moto G85 Motorola выпустила аналог AirTag – метку Moto Tag. Устройство использует возможности сети Google Find My Device и технологии UWB, чтобы определить точное местоположение ценных вещей практически из любой точки мира.

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Особенности

Moto Tag разработан для бесперебойной работы с большинством смартфонов Android и интегрируется с экосистемой устройств Motorola. Гаджет можно прикрепить к любому багажу, ключам, кошелькам, либо к любому другому предмету.

Moto Tag поддерживает подключение UWB, что поможет пользователям отслеживать предметы в режиме реального времени с точностью до 1 метра.

Метка интегрирована с недавно запущенной сетью Google Find My Device, которая использует краудсорсинг среди пользователей Android для поиска потерянных вещей. Метка Moto Tag будет определять своё местоположение, отправляя сигнал ближайшим Android-смартфонам и планшетам. Благодаря такому обмену данными, трекер можно найти даже на другом конце света.

Трекер также можно использовать для определения местонахождения потерянного смартфона. Нажав на специальную кнопку на Moto Tag, на подключённом телефоне раздастся звуковой сигнал. Ещё метку можно применять в качестве пульта дистанционного управления для съемки фотографий на любом Android-смартфоне.

За автономность аксессуара отвечает батарейка CR2032, которой будет достаточно на целый год использования. Корпус Moto Tag защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Метка способна выдержать погружение в воду на глубину до одного метра в течение 30 минут.

Сроки выхода и цена

Moto Tag появится на прилавках магазинов в США и Канаде со 2 августа. Для клиентов из США стоимость трекера составляет $29, а упаковка из четырёх штук – $99. Канадские покупатели могут приобрести Moto Tag за $40. Упаковка из четырёх штук им обойдётся в $140.