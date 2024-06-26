Разработана снимающая сквозь одежду камера для телефона

Исследователи из Техасского университета в Далласе разработали камеру для мобильных телефонов, которая позволяет снимать сквозь непрозрачные преграды, например, стены, одежду или бумагу. Об этом сообщает Livescience.

© Lenta.ru

По словам создателей технологии, устройство использует тот же принцип, что и сканеры, используемые в аэропортах для досмотра багажа. Разница в том, что в нем используются не микроволны, а миллиметровые волны.

Работа над уменьшением камеры до величины, умещающейся в мобильном телефоне, заняла около 15 лет. При этом устройство по-прежнему нуждается в совершенствовании: сейчас оно способно снимать объекты на расстоянии не более 2,5 сантиметра. Следующая версия будет действовать на расстоянии до 12,7 сантиметра.

В качестве возможных сценариев использования разработчики упоминают поиски проводов, сломанных труб и крепежа внутри схем. Кроме того, устройство может иметь применения в медицине.

Что такое красная пленка, и как на нее снимать

О разработке рассказывается в статье, опубликованной в научном журнале IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology.

Ранее сообщалось, что израильская компания Camero-Tech разработала портативный радар нового поколения Xaver 1000, который позволяет «видеть» объекты за стенами. Радар предназначен для разведывательных подразделений, спасателей и правоохранительных органов