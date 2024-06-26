ВШЭ и VK обучат магистров по работе с ИИ

VK и ВШЭ запустили три магистерские программы обучения специалистов по работе с высоконагруженными системами

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VK и МИЭМ НИУ ВШЭ объявили набор на три новые магистерские программы Инженерно-математической школы. Студенты смогут выбрать между «Прикладными моделями искусственного интеллекта», «Высоконагруженными системами и оптимизацией кода» и «Аппаратно-программными комплексами искусственного интеллекта». Программы рассчитаны на абитуриентов с базовым образованием в IT.

Обучение будет проводиться специалистами VK и преподавателями НИУ ВШЭ, которые познакомят студентов с актуальными инструментами, кейсами и технологиями компании. Студенты будут работать над реальными задачами, получая опыт проектирования, разработки и внедрения востребованных IT-продуктов. Лучшие из них смогут пройти стажировку и получить оффер в VK.

Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK, рассказал, что в 2022 году была создана Инженерно-математическая школа. За это время студенты разработали множество проектов и полезных решений, некоторые из них присоединились к команде VK. Теперь опыт этой школы будет транслирован на магистерские программы, чтобы готовить востребованных специалистов в перспективных направлениях вместе с VK Education.