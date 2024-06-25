В YouTube вместе с лайками появится кнопка «Хайп»

Компания Google в тестовом виде запустила функцию Hype («Хайп») для YouTube, которая направлена на увеличение числа подписчиков у авторов небольших каналов. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Нововведение доступно для зрителей небольших каналов, которые насчитывают до 500 тыс. подписчиков. Функция «Хайп» позволяет зрителям продвигать видеоролики, опубликованные в течение семи дней.

На данный момент «Хайп» доступен пользователям из Бразилии, Турции и Тайваня. Чем больше зрителей используют «Хайп» для продвижения видео, тем выше вероятность его попадания в раздел популярных роликов «Навигатор». Таким образом, нововведение работает так же, как и лайки и комментарии, которые помогают в продвижении роликов.

Отмечается, что разработчики YouTube планируют по итогам тестового периода собрать отзывы пользователей и, возможно, рассмотреть добавления «Хайпа» для большего числа зрителей из других регионов.

Когда экспериментальная функция заработает у других пользователей, не уточняется. Также неизвестно, планирует ли Google делать эту функцию платной.