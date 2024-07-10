Когда собаки стали лучшими друзьями человека?

Собака не зря считается лучшим другом человека — отношения между людьми и этими замечательными животными начались еще в древности. Но в какой именно момент времени? Портал atlasobscura.com поделился занимательной историей о дружбе людей и псов.

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На раскопках в районе итальянского города Верона археологи нашли общую могилу, в которой покоился младенца и идеально сохранившийся скелет собаки. Изначально работы проводились для реноваций на территории Епископской семинарии Иоанна XIII, но в результате специалисты обнаружили целый некрополь, датируемый железным веком.

Могила младенца и собаки была не единственным общим захоронением. Сотрудники Бернского университета нашли более 160 могил мужчин, женщин и детей. Ни одна из них не была роскошной, но с некоторыми усопшими покоились останки животных — свиней, коз и куриц. Вероятно, их оставляли в качестве подношений мертвым. Однако в четырех могилах были лошади и собаки: животные, которых коренные жители региона не употребляли в пищу.

Особенный интерес ученых вызвала первая могила — та, в которой нашли новорожденную девочку. Из-за возраста младенца можно сделать предположение, зачем с ней была похоронена собака. В восточных частях Европы псы часто ассоциировались с божествами, чьей вотчиной считались деторождение и детство. Поэтому животных иногда приносили в жертву после рождения ребенка — чтобы получить благословение.

Но, по мнению археологов, собака также могла быть компаньоном или членом семьи младенца, которого принесли в жертву не ради благословения, а для того, чтобы он составил ребенку компанию в загробном мире. По факту, диета погибшего животного намекает, что оно могло быть чьим-то лучшим другом.

Специалисты сделали такое предположение после анализа изотопов в костях двух найденных собак. Одна из них питалась чем попало, а вторая, та, что была в могиле девочки — нет. Ее диета содержала крайне мало животных протеинов и состояла преимущественно из углеводов. Помимо этого, на одной из передних лап животного нашли плохо заживший перелом. Есть вероятность, что раньше этот пес был охотничьим, но, получив травму, стал домашним питомцем и питался той же кашей, что его хозяева.

Конечно, это просто теория — на практике ученые вряд ли когда-нибудь узнают, в каких обстоятельствах был похоронен ребенок и пес. Но даже в этом случае находка подтверждает, что между людьми и собаками существуют древние отношения. Если кошки стали домашними животными примерно 10 000 лет назад, то первые волки были приручены 40 000 лет назад.