Названа дата, когда астероид-«убийца планет» приблизится к Земле

Крупный астероид, названный учеными «убийцей планет», движется по направлению к Земле. По расчетам ученых, 27 июня он подлетит к нам на расстояние в 6,6 млн км. Астероид признали одним из крупнейших космических объектов, которые приближались к нашей планете за последние 125 лет.

© Мир 24

Астероид 2011 UL21 пройдет мимо Земли со скоростью 93 000 км/ч. Предыдущие наблюдения показали, что он делает полный оборот вокруг Солнца за три года. Его ширина составляет от 1,7 до 3,9 км – он крупнее, чем 99% известных околоземных астероидов.

Ученые отметили, что 2011 UL21 примерно в пять раз меньше космической скалы, которая уничтожила динозавров 66 миллионов лет назад. Потенциальное столкновение с ним будет менее экстремальным, чем мел-палеогеновая катастрофа. Но такой астероид способен вызвать последствия континентального масштаба и выбросить в атмосферу достаточно обломков для глобального изменения климата.

Ученый предупредил об угрозе столкновения астероида со спутниками Земли

По словам астрономов, астероид можно будет разглядеть в ночном небе с помощью телескопов. Он будет выглядеть наиболее ярким 28 и 29 июня. Его светимость будет сравнима с яркостью Проксимы Центавры.

Следующий «визит» астероида в окрестности Земли ожидается в 2089 году. Он приблизится к нашей планете на расстояние в 2,7 млн км – в два раза ближе, чем сейчас.

Ранее сообщалось, что в Солнечной системе открыли 454 новых астероида. Объекты вращаются в Главном поясе между Марсом и Юпитером.