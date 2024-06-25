Названы самые продаваемые смартфоны в Европе

Аналитическая компания Canalys поделилась данными по поставкам смартфонов в Европе за первый квартал 2024 года. Самым востребованным телефоном стал iPhone 15 Pro Max (2,6 млн единиц). За ним следует iPhone 15 Pro (1,6 млн единиц).

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Тройку лидеров замыкает Galaxy S24 Ultra – 1,6 миллиона единиц. Таким образом, флагман Samsung – стал самым популярны смартфоном в Европе в первом квартале текущего года. Стоит вспомнить, что в аналогичный период 2023 года предшественник Galaxy S23 Ultra был шестым по объему продаж смартфоном в Европе – 0,9 миллиона реализованных смартфонов.

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в Европе за первый квартал 2024 года:

iPhone 15 Pro Max – 2,6 млн единиц; iPhone 15 Pro – 1,6 млн единиц; Galaxy S24 Ultra – 1,6 млн единиц; Galaxy A15 – 1,6 млн единиц; iPhone 15 – 1,4 млн единиц; Redmi 13C – 1,2 млн единиц; Galaxy A15 5G – 1,2 млн единиц; Galaxy S24 – 1,1 млн единиц; Redmi Note 13 4G – 1,1 млн единиц; Galaxy A25 5G – 0,9 млн единиц.

Стоит отметить, что значительную роль в популярности Galaxy S24 Ultra могли сыграть маркетинговая и рекламная стратегия Samsung. Подчеркивая ИИ-функции, качество мобильной фотографии, дисплей с высоким разрешением и более длительное время автономной работы нового гаджета, корейский производитель успешно привлёк внимание пользователей к предложениям премиум-класса.