Названы самые продаваемые смартфоны в Европе

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в Европе
Аналитическая компания Canalys поделилась данными по поставкам смартфонов в Европе за первый квартал 2024 года. Самым востребованным телефоном стал iPhone 15 Pro Max (2,6 млн единиц). За ним следует iPhone 15 Pro (1,6 млн единиц).
Тройку лидеров замыкает Galaxy S24 Ultra – 1,6 миллиона единиц. Таким образом, флагман Samsung – стал самым популярны смартфоном в Европе в первом квартале текущего года. Стоит вспомнить, что в аналогичный период 2023 года предшественник Galaxy S23 Ultra был шестым по объему продаж смартфоном в Европе – 0,9 миллиона реализованных смартфонов.
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов в Европе за первый квартал 2024 года:
- iPhone 15 Pro Max – 2,6 млн единиц;
- iPhone 15 Pro – 1,6 млн единиц;
- Galaxy S24 Ultra – 1,6 млн единиц;
- Galaxy A15 – 1,6 млн единиц;
- iPhone 15 – 1,4 млн единиц;
- Redmi 13C – 1,2 млн единиц;
- Galaxy A15 5G – 1,2 млн единиц;
- Galaxy S24 – 1,1 млн единиц;
- Redmi Note 13 4G – 1,1 млн единиц;
- Galaxy A25 5G – 0,9 млн единиц.
Стоит отметить, что значительную роль в популярности Galaxy S24 Ultra могли сыграть маркетинговая и рекламная стратегия Samsung. Подчеркивая ИИ-функции, качество мобильной фотографии, дисплей с высоким разрешением и более длительное время автономной работы нового гаджета, корейский производитель успешно привлёк внимание пользователей к предложениям премиум-класса.
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