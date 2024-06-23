На Солнце произошли три сильные вспышки

Ученые зарегистрировали три сильные вспышки на Солнце в воскресенье, одна из них - близкая к классу Х. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"23 июня в 16:01 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M9.3 <…> продолжительностью 20 минут", - говорится в сообщении.



Кроме того, ученые зафиксировали вспышки М2.4 /1N и М1.2. Все три вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднялся до R2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий уровень - R5 (экстремально).

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

Позднее астрономы зарегистрировали еще серию мощных вспышек на Солнце.

На Солнце произошла новая вспышка

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.