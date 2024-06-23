Windows научили распознавать текст с изображений, сделанных на Android

Портал Windows Latest рассказал о внедрении в публичное обновление Windows тестовой функции «Сканировать текст» для распознавания текста на изображении, сделанном на Android-смартфоне.

Эта функция находилась в процессе тестирования и теперь открыта для всех пользователей Windows 10 и 11. Для активации нужно нажать сочетание клавиш Ctrl+T или выбрать опцию «Текст» в приложении «Связь с телефоном» (Phone Link).

Пока функция позволяет сканировать и распознавать только англоязычные тексты. От «Ножниц», позволяющих отредактировать изображение, сделанное на компьютере и смартфоне, «Сканировать текст» отличается механизмом распознавания текста непосредственно на смартфоне, когда мобильное устройство сопряжено с компьютером.