ИИ упростил соблюдение конфиденциальности данных

В смелом исследовании потенциала ИИ в навигации по сложностям конфиденциальности данных опытный разработчик под ником Tyingshoelaces поделился в статье для HackerNoon своим опытом интеграции нескольких инструментов ИИ в единую платформу.

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Внесший, по его словам, значительный вклад в развитие различных отраслей, включая государственные сайты и таких гигантов электронной коммерции, как Shopify, разработчик начал использовать генеративный ИИ для упрощения соблюдения конфиденциальности данных.

Сфокусировавшись на запутанной паутине юридических норм и двусмысленностей, связанных с конфиденциальностью данных, он разработал сложный инструмент, способный сканировать и анализировать веб-сайты, предназначенные для публичного доступа, на предмет соответствия глобальным нормам.

Используя ИИ, например ChatGPT, для контроля качества контента и для "экономически эффективной обработки данных", его платформа призвана синтезировать и упростить сложные юридические требования.

Однако на этом пути не обошлось без трудностей. Управление затратами и оптимизация производительности различных API представляли собой серьезные препятствия. Разработчик откровенно рассказывает о технических сложностях, начиная с оптимизации процессов ввода-вывода и заканчивая обеспечением точности данных в режиме реального времени.