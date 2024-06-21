OnePlus выпустила пауэрбанк с мощностью зарядки 100 Вт

Компания OnePlus анонсировала пауэрбанк с мощностью зарядки до 100 Вт – 100W Super Flash Charging Power Bank. Характеристики нового зарядного устройства раскрыты на китайском сайте JD.

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Особенности

100W Super Flash Charging Power Bank имеет гладкую прямоугольную форму с двухцветной отделкой, и включает в себя один порт USB-C и один порт USB-A. Также имеется кнопка питания для удобства использования.

Как следует из названия, зарядное устройство поддерживает максимальную мощность 100 Вт и входную мощность 45 Вт. Пауэрбанк также способен заряжать портативные ноутбуки. Однако конкретные детали совместимости пока не раскрываются. Остальные характеристики производитель не разглашает.

Сроки выхода, цвета и цена

В продаже 100W Super Flash Charging Power Bank появится в конце текущего месяца. Устройство поставляется в двух цветовых вариантах: Cloud Green и Silver Wing White. Стоимость новинки пока неизвестна.