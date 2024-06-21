Маск подтвердил разработку терминалов Starlink размером с MacBook

Илон Маск наконец пролил свет на существование уменьшенной версии спутниковых терминалов Starlink. Он подтвердил, что SpaceX занимается разработкой компактных тарелок Starlink Mini.

© Starlink

Маск отметил, что такой терминал удобно брать в дорогу, поскольку его габариты примерно равны 14-дюймовому MacBook. Такое устройство легко помещается в рюкзак и его можно использовать в дороге. Для сравнения, стационарные терминалы спутниковой системы Starlink имеют габариты 30 на 50 см.

Отмечается, что Starlink Mini поддерживают Wi-Fi 6 (802.11ax и 3x3 MiMO в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц) и могут создавать ячеистую сеть из нескольких терминалов. По слухам, компактные «дорожные» терминалы Starlink Mini должны обеспечивать максимальную скорость до 100 Мбит/с и задержку 23 мс.

Стоимость этих устройств не раскрывается, но Маск намекнул, что стоить такие тарелки будут примерно вдвое дешевле больших.