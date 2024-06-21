Смартфоны с функциями ИИ завоевывают рынок

Смартфон Galaxy S24, который имеет функции, построенные на базе искусственного интеллекта, — самый продаваемый в России флагман Samsung за последние три года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МТС.

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В компании подчеркнули, что за первые пять месяцев текущего года в натуральном выражении их реализовали на 80% больше, чем за первые пять месяцев с момента начала продаж S23. Увеличение продаж в сравнении с Galaxy S22 оценивается в 113%, с линейкой S21 — в 124%. В «М.Видео-Эльдорадо» и Wildberries отметили, что серию Galaxy S24 покупают более активно, чем предшественника модели.

К внедрению ИИ в свои смартфоны готовится и Apple, отмечает издание. В Wildberries прогнозируют увеличение продаж нового iPhone с функциями ИИ. Вместе с тем в маркетплейсе отметили, что продажи также будут сильно зависеть от того, насколько телефон будет адаптирован под российских клиентов.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что шанс уничтожения человечества искусственным интеллектом колеблется от 10% до 20%, однако призвал сохранять оптимизм.