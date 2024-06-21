Ураган заставил макак-резусов стать дружелюбнее

В 2017 году остров Кайо Сантьяго пострадал от сильного урагана, который уничтожил большую часть растительности. Из-за этого на острове уменьшилось количество прохладных мест в тени деревьев. В результате местным макакам-резусам пришлось стать дружелюбнее, чтобы делить прохладное пространство. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в 2017 году. Он унес жизни более 3 тысяч человек. Также ураган уничтожил 63% растительности на Кайо Сантьяго. Даже сейчас, спустя почти семь лет, древесный покров на острове остается значительно более редким, чем до урагана. В результате прохладная тень, необходимая для жизни на жарком острове, стала дефицитным и очень ценным ресурсом для местных макак-резусов.

Ученые решили пронаблюдать, как резко изменившиеся условия повлияли на жизнь обезьян на Кайо Сантьяго. Они исследовали данные за 10 лет о силе и количестве социальных связей макак-резусов, чтобы проанализировать их взаимодействия до и после урагана. Социальное поведение биологи оценивали по частоте инцидентов с агрессией и количеству мирно сидящих рядом особей.

Оказалось, что макаки-резусы стали намного терпимее и дружелюбнее друг к другу. В частности, обезьяны реже проявляли агрессию. Подобное поведение макакам не свойственно. Обычно эти приматы агрессивны и создают высококонкурентное общество, в котором не делятся ресурсами с другими особями.

Ученые считают, что изменения в поведении вызваны именно ураганом и его последствиями. У макак, которые были дружелюбнее нормы, вероятность смерти были на 42% ниже, чем у более агрессивных особей. Вероятно, это связано с тем, что дружелюбные обезьяны с большей вероятностью могли посидеть в прохладной тени.

«В жару, вызванную экологическими изменениями, когда температура достигает 40°C, макакам приходилось делить пространство или погибать. Чтобы получить доступ к тени, им нужно терпеть и быть терпимыми. Мы обнаружили, что эта терпимость распространяется и на другие повседневные взаимодействия. Утром температура еще не вынуждает искать тень, но макаки, которые начали делить тень, также теперь проводят время вместе по утрам. То есть они дружелюбны и без практической необходимости. Ураган изменил правила игры в обществе обезьян», — рассказала Камилла Тестард из Пенсильванского университета.



Ученые отмечают, что полученные данные помогут лучше понять, как животные справляются с последствиями изменения климата.