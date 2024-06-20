В Австралии найдены окаменелости крылатых рептилий

В Австралии палеонтологи обнаружили окаменелые останки скелета, принадлежащие ранее неизвестному виду птерозавров. Ученые оценили возраст находки примерно в 100 миллионов лет.

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Как сообщает Sci News, находка была сделана на территории современного Квинсленда, на северо-востоке Австралии. Найденное существо обитало в эпоху раннего мелового периода, около 100 миллионов лет назад.

Это была крылатая рептилия, умевшая летать. Она получила название Haliskia peterseni. Ее отличительной особенностью были предчелюстной гребень и изогнутые зубы. Размах крыльев летающей рептилии составлял примерно 4,6 метра.

"Haliskia peterseni был грозным хищником около 100 миллионов лет назад, когда большая часть центрально-западного Квинсленда находилась под водой, была покрыта обширным внутренним морем и располагалась примерно там, где сегодня находится южное побережье Виктории", - говорит соавтор исследования Адель Пентланд из Университета Кертина.



Сообщается, что окаменелые останки Haliskia peterseni были найдены еще в ноябре 2021 года, в формации Тулебук в бассейне Эроманга. Однако только сейчас их удалось изучить и описать. Оказалось, что останки принадлежат ранее неизвестному виду птерозавров.

Скелет Haliskia peterseni сохранился на 22 процента. Но ученые отмечают, что это наиболее полно сохранившийся скелет птерозавров, найденных на территории Австралии.

"Образец включает в себя целую нижнюю челюсть, кончик верхней челюсти, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги, - перечисляет Пентланд. - Также присутствуют очень тонкие и нежные кости горла, указывающие на мускулистый язык, который помогал при питании рыбой и головоногими моллюсками".



Новый вид ученые отнесли к группе птерозавров Anhangueria, которые были широко распространены и обитали по всему миру. Их окаменелые останки ранее находили на территории современной Бразилии, Англии, Марокко, Китая, Испании и США.

Полностью исследование опубликовано в журнале Scientific Reports .