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Обнаружен военный лагерь из Библии

Стивен Комптон, независимый ученый, специализирующийся на ближневосточной археологии, заявил, что ему удалось обнаружить давно потерянный ассирийский военный лагерь, опустошенный "ангелом Господним".

Обнаружен военный лагерь из Библии
© Российская Газета

О подробностях открытия рассказывает Live Science. Комптон детально изучил ассирийский барельеф, который хранится в Британском музее в Лондоне. Он изображает осаду города Лахиша, причем на нем изображен и ассирийский военный лагерь.

Комптон сравнил барельеф с фотографиями Лахиша начала и середины XX века. В результате ему удалось обнаружить к северу от Лахиша строение овальной формы со стенами. По его мнению, это и есть потерянный военный лагерь ассирийцев.

Ученый поясняет, что ассирийские лагеря обычно строились в форме овала. Кроме того, арабское название предлагаемого лагеря звучит как "Хирбет аль-Мудаввара". В средние века, говорит Комптон, слово "Мудаввара" могло означать место, где султан разбил военный лагерь.

"Это говорит о том, что люди, жившие на этом месте в более поздние времена, знали, что древние ассирийцы использовали его в качестве лагеря, - пишет Комптон в статье, опубликованной в журнале Near Eastern Archeology. - Военные лагеря, использовавшиеся ассирийским царем Сеннахиримом, чьи подвиги при осаде Лахиша и Иерусалима подробно описаны в еврейской Библии, наконец-то идентифицированы".

Речь идет об осадах, в которые ассирийцы взяли еврейские города около 701 года до нашей эры. Ассирийская империя в то время быстро набирала мощь и расширяла свои границы. Она простиралась от Персидского залива до Средиземного моря.

Осады Лахиша и Иерусалима довольно часто упоминаются в Библии. Судя по описаниям, осада закончилась, когда "ангел Господень вышел и умертвил сто восемьдесят пять тысяч в ассирийском стане".

Однако ассирийцы в своих письменных источниках оставили для нас несколько иную версию тех событий. Их древние тексты утверждают, что царь Иудеи Езекия заплатил большую дань ассирийцам, чтобы они ушли.

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