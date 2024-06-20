Обнаружен военный лагерь из Библии

Стивен Комптон, независимый ученый, специализирующийся на ближневосточной археологии, заявил, что ему удалось обнаружить давно потерянный ассирийский военный лагерь, опустошенный "ангелом Господним".

О подробностях открытия рассказывает Live Science. Комптон детально изучил ассирийский барельеф, который хранится в Британском музее в Лондоне. Он изображает осаду города Лахиша, причем на нем изображен и ассирийский военный лагерь.

Комптон сравнил барельеф с фотографиями Лахиша начала и середины XX века. В результате ему удалось обнаружить к северу от Лахиша строение овальной формы со стенами. По его мнению, это и есть потерянный военный лагерь ассирийцев.

Ученый поясняет, что ассирийские лагеря обычно строились в форме овала. Кроме того, арабское название предлагаемого лагеря звучит как "Хирбет аль-Мудаввара". В средние века, говорит Комптон, слово "Мудаввара" могло означать место, где султан разбил военный лагерь.

"Это говорит о том, что люди, жившие на этом месте в более поздние времена, знали, что древние ассирийцы использовали его в качестве лагеря, - пишет Комптон в статье, опубликованной в журнале Near Eastern Archeology. - Военные лагеря, использовавшиеся ассирийским царем Сеннахиримом, чьи подвиги при осаде Лахиша и Иерусалима подробно описаны в еврейской Библии, наконец-то идентифицированы".



Речь идет об осадах, в которые ассирийцы взяли еврейские города около 701 года до нашей эры. Ассирийская империя в то время быстро набирала мощь и расширяла свои границы. Она простиралась от Персидского залива до Средиземного моря.

Осады Лахиша и Иерусалима довольно часто упоминаются в Библии. Судя по описаниям, осада закончилась, когда "ангел Господень вышел и умертвил сто восемьдесят пять тысяч в ассирийском стане".

Однако ассирийцы в своих письменных источниках оставили для нас несколько иную версию тех событий. Их древние тексты утверждают, что царь Иудеи Езекия заплатил большую дань ассирийцам, чтобы они ушли.