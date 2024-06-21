«Лаборатория Касперского» прокомментировала запрет в США

«Лаборатория Касперского» знает о решении США запретить использование софта компании на ее территории. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

© Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами, подчеркнули в компании, разрабатывающей системы защиты от компьютерных вирусов, спама и хакерских атак.

Там отметили, что теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности. В других же странах все остается стабильным.

Американское министерство торговли, заявили в «Касперском», приняло решение, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов. При этом компания предлагала провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной.

В компании уверены, что данное решение поспособствует киберпреступности.

До этого Минторг США заявил, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими военными и разведывательными властями, а также поддерживает правительство РФ в сфере киберразведки.