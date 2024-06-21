Раскрыто происхождение больших морей на Титане

Ученые Массачусетского технологического института раскрыли происхождение больших морей на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, берега постоянно разрушаются волнами, что увеличивает площадь морей.

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Геологи смоделировали разрушение озерных берегов на Земле, а затем проверили, какая форма эрозии могла образовать береговые линии на Титане, видимые на изображениях зонда Cassini. Всего было рассмотрено три сценария: отсутствие эрозии, эрозия, вызванная волнами, и равномерная эрозия, вызванная растворением или отслаиванием материала.

Анализ был проведен на четырех крупнейших морях Титана: Море Кракена, Лигейя-Маре, Пунга-Маре и Онтарио Лакус. Модели показали, что берега всех четырех морей соответствуют модели волновой эрозии, что указывает на существование волн на Титане. Таким образом, воздействие волн было самым вероятным объяснением, хотя необходимы прямые наблюдения, чтобы окончательно подтвердить их существование.

Существование больших морей и меньших озер Титана было подтверждено в 2007 году с помощью радиолокационных изображений, полученных космическим кораблем НАСА Cassini. Они образованы жидким метаном и этаном, которые испаряются и выпадают в виде дождей.