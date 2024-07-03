Когда человечество научится читать мысли?

В 1895 году ученый Юлий Эммнер представил общественности машину, которая, как он думал, может записывать человеческие мысли и превращать их в звуковые дорожки. Правда, почти 150 лет спустя современные ученые так до сих пор и не разгадали секрет чтения мыслей. Портал Science Focus рассказал, почему.

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Несмотря на шумиху, публика вскоре позабыла о чудо-машине Эммнера, потому что она не работала. Чтение мыслей — совсем не такое простое дело, как звукозапись. Человеческий мозг насчитывает приблизительно 100 млрд нейронов и бесчисленное множество других клеток, которые помогают нам помнить, чувствовать и думать.

Ученые пока еще только разбираются в механизмах работы наших мыслей. Но мы знаем, что мозг влияет на наши тела. Например, полиграф (ближайший аналог реальной машины для чтения мыслей) измеряет дыхание, перспирацию, проводимость кожи, кровеносное давление и пульс. Теория в том, что, когда человек лжет, в его теле происходят невольные физиологические изменения. Но даже полиграф ненадежен: если подозреваемый абсолютно спокоен, то машина ничего не обнаружит. И напротив, если невиновный человек нервничает, данные покажут, что он лжет.

Медицина может предложить и более эффективные способы заглянуть к человеку в голову. ЭЭГ (электроэнцефалография) использует набор электронов для обнаружения электрической активности мозга, причем пациент зачастую занимается какими-либо задачами, чтобы стимулировать сигналы. Правда, это обследование тоже не читает мысли — оно просто показывает нормальную или аномальную мозговую активность.

Прочие технологии сканирования включают позитронно-эмиссионную томографию, которая задействует радиоактивную форму глюкозы. Работающий мозг нуждается в энергии, поэтому активные регионы мозга используют глюкозу в качестве пищи. После этого сканер может найти следы глюкозы и создать трехмерное изображение мозга… Но, опять же, прочесть мысли по картинке не получится.

Есть и другой вариант. Если мы не можем использовать внешние сканеры и сенсоры, то можно воспользоваться мозговыми имплантатами. Neuralink уже проводит испытания на людях, а компания Synchron разработала микроэлектроды, которые устанавливаются через кровеносные сосуды, проходящие вглубь мозга.

Остается последняя проблема. Даже если технологии позволяют считывать активность мозга, нужно как-то конвертировать массив данных об активных электронах в комплексные мысли. Для этой задачи ученые из разных точек мира привлекают ИИ. Например, команда исследователей из Стэнфорда обучила искусственный интеллект на базе нейронных данных пациента, подключила вторую языковую модель и смогла расшифровать информацию в речь.