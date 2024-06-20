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Вышла третья Android 15 Beta 3 – ОС стала более стабильной

Компания Google объявила о выпуске Android 15 Beta 3. Хотя в третьей бета-версии не так много новых функций, ОС стала более надежной.

Google объявила о выпуске Android 15 Beta 3
© MobiDevices

Android 15

Также третья бета-версия Android 15 упрощает использование ключей доступа с биометрической аутентификацией. Теперь авторизация проходит в один шаг, а не за два, как раньше.

Android 15 Beta 3 для следующих устройств Pixel:

  • Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a;
  • Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a;
  • Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a;
  • Pixel Fold;Pixel Tablet.

Android 15 Beta 3

Если на устройстве уже установлена ​​бета-версия Android 15, то оно автоматически загрузит и установит Android 15 Beta 3. Предположительно, финальная версия Android 15 выйдет в октябре этого года, после запуска серии Pixel 9.

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