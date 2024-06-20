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Соавтор ChatGPT Илья Суцкевер создал компанию для разработки безопасного ИИ

Илья Суцкевер, соучредитель и бывший главный научный сотрудник OpenAI, открыл новую исследовательскую лабораторию Safe Superintelligence Inc., нацеленную на разработку безопасного "суперинтеллекта" или AGI. Компания нацелена на быстрое развитие возможностей ИИ при приоритете безопасности.

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер займется созданием суперинтеллекта
© Unsplash

Суцкевер, а также его соучредители Дэниел Гросс, бывший руководитель отдела искусственного интеллекта Apple, и Дэниел Леви, бывший технический сотрудник OpenAI, подчеркнули, что миссия SSI единственная: создание безопасного суперинтеллекта. Стратегия лаборатории заключается в том, чтобы не отвлекаться на накладные расходы руководства или коммерческое давление, позволяя сосредоточиться на безопасности.

Несмотря на шумиху, Суцкевер хранит молчание о финансовых спонсорах SSI. Его уход из OpenAI последовал за его неоднозначной ролью в отстранения от должности генерального директора Сэма Альтмана. Этот внутренний конфликт, похоже, отдалил Суцкевера от OpenAI, что и привело к появлению его нового предприятия.

Наука и техника
Илья Суцкевер
Сэм Альтман
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Дэниел Гросс
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