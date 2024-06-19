Ученые обнаружили ген, обеспечивающий иммунитет к COVID-19

Группа британских ученых из Университетского колледжа Лондона и других научных учреждений обнаружила, что ген HLA-DQA2 дает людям иммунитет к заражению COVID-19. Исследование было опубликовано на портале научных статей Eureka Alert.

Участниками эксперимента стали 16 добровольцев, которые ранее не болели коронавирусом. Им вводили патоген через нос. Затем у них отслеживали активности иммунных клеток в крови и слизистой носоглотки, чтобы получить наиболее полную информацию об иммунной активности до, во время и после заражения.

По итогам эксперимента шесть человек заразились COVID-19, трое дали временный положительный результат без развития полной инфекции, а еще семь — пережили так называемую «абортивную инфекцию». Их тесты на коронавирус всегда были отрицательными. При этом ученые зафиксировали иммунный ответ, у них у всех оказалась высокая активность гена под названием HLA-DQA2.