Специалисты по безопасности предупредили об опасности эмодзи

Злоумышленники начали использовать эмодзи для распространения вредоносных программ. Об этом сообщает издание TechRadar.

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Журналисты сослались на отчет специалистов по безопасности Volexity, которые рассказали о новом способе организации атак. Хакеры стали использовать эмодзи, чтобы удаленно управлять вирусной программой Disgomoji, которая распространяется на ПК.

Атака, за которой стояли киберпреступники из Пакистана, связана с использованием популярного мессенджера Discord. Злоумышленники подключают удаленный компьютер к определенному каналу в Discord и, отправляя содержащие эмодзи сообщения в чат, координируют атаку.

Так, отправленный смайлик «камера со вспышкой» заставляет программу сделать скриншот экрана и прислать изображение хакеру. Если отправить эмодзи «палец, указывающий вниз», то на компьютер будет загружен определенный файл, иконку с изображением лисы — Disgomoji начнет архивировать все профили пользователей браузера Firefox.

Первые подобные атаки начали проводить еще в середине 2023 года. По словам специалистов Volexity, после обнаружения и отключения связанных с злоумышленниками чатами последние просто заводят новые каналы в Discord и продолжают атаку.

В конце мая блогер Эрик Паркер предостерег владельцев ПК от использования устаревших версий ОС Windows. Паркер подключил компьютер с Windows XP к интернету и сообщил, что за несколько минут «поймал» десятки вирусов.