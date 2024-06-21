На Солнце произошла сильная вспышка

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована в ночь на 21 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"21 июня в 02:16 мск в рентгеновском диапазоне <...> зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут", - говорится в сообщении ИПГ. Вспышка произошла в группе пятен 3 719.



Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о достижении вероятности возникновения на Солнце вспышек высочайшего класса 80%, причиной которых является формирование рядом с крупной областью 3 712 второго активного центра с номером 3 713.

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

Новая вспышка на Солнце удивила ученых

Позднее астрономы зарегистрировали еще серию мощных вспышек на Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.