Как косатки продолжают удивлять ученых

Косатки регулярно появляются в новостях, и на то есть причины: главные морские хищники постоянно находят новые способы удивить. Журнал National Geographic поделился пятью любопытными фактами о косатках.

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Косатки охотятся на больших китов в открытом океане

В марте 2024-го ученые обнаружили совершенно новую популяцию косаток: они рыщут в открытом океане и охотятся на огромных китов. По данным научной работы, опубликованной в журнале Aquatic Mammals, представители популяции встречались в самых разных локациях, в том числе за пределами континентальной плиты, где глубина вод может достигать 4 500 метров.

Примечательно, что открытый океан часто называют своего рода гигантской пустыней — экосистема не поддерживает большое количество крупных хищников.

Косатки используют морские волны для охоты

В одном из регионов Антарктики группа косаток овладела необычной техникой охоты — они превращают волны в оружие. Животные формируют строй, после чего разгоняются в направлении морского котика, находящегося на льдине. Но прямо перед льдиной косатки резко ныряют под воду, что создает мощную волну и повреждает безопасное укрытие. Они повторяют разгон, пока льдина окончательно не треснет — и без убежища добыча остается беззащитной.

Одна косатка может убить белую акулу

В 2024 году ученые впервые задокументировали случай убийства белой акулы косаткой-одиночкой. Охотница разделала юную особь акулы всего за две минуты, после чего съела печень добычи. Инцидент вызвал любопытство среди специалистов, потому что косатки обычно охотятся сообща — их стратегия полагается на командную работу.

Косатки убивают морских свиней ради забавы

Океанологи впервые заметили это поведение в 1962 году. За прошедшее время, по сведениям очевидцев, произошло более 70 инцидентов нападения косаток на морских свиней. Нюанс в том, что, судя по всему, они делают это ради развлечения. Косатки выталкивают жертв из-под воды, иногда позволяют им сбежать, прежде чем вновь нагнать. Не исключено, что умные хищники действительно просто играют со своей едой.

Косатки научились топить корабли

Популяция косаток, обитающая близ Пиренейского полуострова, за последние несколько лет заслужила противоречивую репутацию. Дело в том, что хищники повадились нападать на проходящие мимо корабли: они целенаправленно атакуют поворотные рули мелких машин, после чего отступают. Опять же, есть вероятность, что косатки нападают на человеческие корабли забавы ради — просто потому, что они могут.